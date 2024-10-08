В Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры недружественных стран не направляли президенту РФ Владимиру Путину поздравлений в честь его дня рождения 7 октября.

Его слова передает РИА Новости.

"Нет, не было", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

До этого в Китае поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, создав в ночном небе его портрет из световых дронов. Запуск дронов с подписью на английском языке "С днем рождения, господин президент" произошел над высотками города Гуанчжоу в провинции Гуандун.

Также музыканты из Нигера записали Путину рэп-поздравление с днем рождения. Песня-поздравление получила название "Владимир Путин рулит". В ней на французском языке поется о работе российского лидера, направленной на улучшение благосостояния народа. 7 октября президент России отмечал свой 72-й день рождения.