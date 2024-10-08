На Западе думающие люди пожалели, что НАТО отказалось от российского проекта договора о гарантиях безопасности. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Александр Грушко. Российская газета

«Российский проект договора о гарантиях безопасности, который был передан Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что сегодня думающие люди на Западе об этом сильно пожалели», — отметил дипломат. Грушко также подчеркнул, что Москва «неоднократно выступала» с различными предложениями по поиску путей снижения напряженности, начиная с 2016 года. Однако, по словам замглавы МИД, альянс «не был готов вести серьезные переговоры ни по одному из них». Lenta.ru

Грушко также отметил, что страны НАТО отрабатывают сценарии ведения боевых действий против России, но Москва учитывает любые варианты развития событий. RT на русском