В Совфеде отреагировали на подготовку Франции к противостоянию с Россией

Россия не собирается нападать на Францию, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Таким образом он отреагировал на сообщения о подготовке страны к противостоянию.

«Французская армия все равно никогда не сможет противостоять России в случае, не дай бог, каких-то прямых военных действий, но самое главное — Россия не собирается нападать на Францию, ни на какую другую европейскую армию. Россия защищает свои интересы в тех новых регионах, которые вошли в ее состав. Для этого проводится специальная военная операция», — сказал сенатор.

Ранее стало известно, что французская армия в следующем году начнет готовиться к противостоянию с Россией, включая военную подготовку в рамках НАТО. В частности, речь идет о крупномасштабных учениях Североатлантического альянса «Дакийская весна 2025», которые пройдут в Румынии.

До этого появилась информация о том, что Франция расширит Центр командования сухопутными войсками в Европейском союзе (ЕС) на фоне якобы российской угрозы. Сейчас он насчитывает порядка 60 военных. Отмечалось, что Генштаб армии принял решение ускорить организацию командования из-за «роста конфликтности в Европе в свете конфликта на Украине».