Разговоры о необратимом членстве Украины в НАТО нужны для сохранения Киева в качестве «наконечника» в гибридной войне против России.

Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.

«Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России», — отметил он.

По словам Грушко, принять Украину в НАТО могут только в случае, если она сможет одержать победу над Россией. До этого говорить о вступлении Киева в альянс преждевременно, подчеркнул он.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми назвал необратимым вступление Украины в Североатлантический альянс. Он напомнил, что Лондон обучает солдат Вооруженных сил Украины и является первой европейской страной, предоставившей помощь Киеву.