В МИД предупредили о последствиях ударов вглубь России

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что разрешение наносить удары вглубь России западным оружием изменило бы «природу конфликта» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что удары таким оружием по России будут означать, что НАТО напрямую участвует в конфликте. Он отмечал, что ВСУ не способны совершать такие атаки без помощи стран альянса, так как у Киева нет своих спутников. Грушко напомнил о словах Путина и подчеркнул, что президент «исчерпывающе изложил» позицию России.

«Очевидно, что украинцы не могут сами использовать такое оружие. Это изменит саму природу конфликта», - подчеркнул замглавы МИД.

Ранее стало известно, что Британия пытается убедить США одобрить атаки ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Для точных ударов этим ракетам необходима засекреченная американская система картографических данных. На переговорах 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудили разрешение на удары Storm Shadow, но договоренности не достигли. Не изменили ситуацию и недавние переговоры Байдена с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Американская разведка считает, что Россия применит «более мощные» ответные меры против США и их партнеров, если Украине разрешат наносить удары вглубь РФ западным оружием. The New York Times ранее сообщила, что речь может идти об ответных «смертельных атаках».

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NYT ознакомилась с оценкой, которую разведка США предоставила властям. В отчете отмечалось, что ракеты большой дальности в любом случае не оказали бы серьезного влияния на конфликт: у Киева таких ракет мало, а будут ли новые поставки - неясно. Разрешение на удары по России разведчики сочли «потенциальным риском с неопределенными выгодами».