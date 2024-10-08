Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об окончании конфликта на Украине является явкой с повинной. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова европейского дипломата о том, что без западной помощи украинский кризис закончился бы через 15 дней.

«Пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной, так как он, сам того не осознавая, обрисовал очевидные вещи: конфликт без помощи Запада Украине сошел бы на нет в короткие сроки», - констатировал Дмитрий Белик.

По его мнению, слова Борреля о необходимости обеспечить безопасность украинцев - «лживы и абсурдны», так как именно Запад заинтересован в продолжении конфликта и интересы самой Украины здесь не учитываются.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва мирных переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».