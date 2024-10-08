Навязанный проект: В РФ ответили на идею вступления Украины в НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что членство Украины в НАТО — это навязанный США союзникам геополитический проект.

При этом, по словам дипломата, многие европейцы высказывали опасения, что евроатлантическая интеграция Украины не только разрушит остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронит под её обломками сам альянс.

Ранее вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис не ответила однозначно в интервью телеканалу CBS на вопрос о том, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах.

Также в Financial Times заявили, что Запад и Украина обсуждают уступки территорий в обмен на вступление в НАТО.