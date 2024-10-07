Захарова прокомментировала слова Харрис об абортах

Законодательство США разрешает насильственную стерилизацию, а мужчин в Соединенных Штатах казнят намного чаще, чем женщин. Так прокомментировала слова кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Харрис, пообещавшая в ходе предвыборной гонки защитить права женщин на аборт, у себя в социальных сетях написала, что не может вспомнить о каком-либо законе, который бы легализовал решения правительства США относительно тела мужчины.

Комментируя это, Захарова заявила, что «сложно понять, что конкретно кандидат в президенты имела в виду».

«Ведь смертная казнь в США не отменена на федеральном уровне, закреплена в законодательстве 27 штатов и осуществляется, в том числе и в отношении мужчин. Более того, если женщин в США казнят раз в полвека, то мужчин — каждый год. А еще в США до сих пор узаконена насильственная стерилизация», — указала она.

По словам Захаровой, с 1907 по 1970 годы процедуре принудительной стерилизации подверглись 80 тысяч человек. Чаще всего к мужчинам применялась вазэктомия, но были и случаи кастрации.

«И если вам кажется, что это дела давно минувших дней, то как бы не так. Американская судебная история полна прецедентов, в которых судьи раз за разом признают право медицинских и административных властей на недобровольную стерилизацию как женщин, так и мужчин: Стамп против Спаркмана (1978), Доу/Тарлоу против округа Колумбия (2007), Вон против Руоффа (2001), По против больницы Линчберга (1981)», — указала она.

В заключение Захарова с иронией подчеркнула, что если у «Белого дома будут вопросы по американскому законодательству», то они могут обращаться к ней — она «все расскажет и даже покажет».