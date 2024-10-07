Захарова: РФ призывает США не играть с огнем, чтобы не разрушить режим КЗХО

Российская сторона предупреждает Соединенные Штаты и их сателлитов "не играть с огнем", чтобы не допустить окончательного разрушения режима Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой в связи с применением и подготовкой к применению химического оружия со стороны Украины. Она подчеркнула, что факты тесного взаимодействия Киева "с исламистами террористическими и национал-экстремистскими группировками" убеждают Москву в том, что "химический терроризм" является "вполне реальной угрозой, исходящей от украинских спецслужб". "Предупреждаем Вашингтон и его сателлитов "не играть с огнем", дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО", - написала Захарова. 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в России предполагают, что после провокации Киева с применением отравляющих веществ в отношении РФ может быть вынесено решение о поражении в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия.