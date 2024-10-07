В МИД заявили о применении ВСУ токсичных химикатов против ВС РФ и мирных жителей

ВСУ продолжают систематически применять токсичные химикаты против российских военных, гражданского населения и администрации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, по ее словам, речь идет о хлоре, аммиаке, аммиачной селитре, серной кислоте, а также химикатах, включенных в Списки 2 (Би-Зет) и 3 (хлорпикрин) Конвенции о запрещении химического оружия и ХСББ. Захарова уверена, что причиной продолжения применения Киевом запрещенных веществ в боевых целях служит попустительство и покровительство со стороны Запада.

«В частности, российскими специалистами были зафиксированы нарушения Украиной положений статей КЗХО, Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года. И это не говоря уже о регулярно и намеренно создаваемой вооруженными формированиями киевского режима угрозе экологической катастрофы на промышленных химических предприятиях Донецкой и Луганской Народных Республик Российской Федерации, а также в Сумской, Харьковской и Одесской областях Украины», — добавила она.

Кроме того Захарова отметила, что РФ известно о планах ВСУ «при активном содействии Запада» совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России с последующей фальсификацией данных с целью дальнейшего обвинения Москвы в нарушении положений КЗХО при ведении боевых действий. Она указала, что для реализации этого страны НАТО с июля по сентябрь 2024 года поставили на Украину более 70 единиц современных технических устройств выявления и фиксации токсичных веществ.