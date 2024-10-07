Ушаков высказался о деятельности миссии ЕС в Армении

Разрастающаяся деятельность миссии Евросоюза в Армении не приветствуется участниками переговорного процесса между Баку и Ереваном. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что ранее в состав миссии входило 138 человек, а теперь их уже 210. По словам Ушакова, предполагается, что ее численность вырастет до 600 человек. Он указал, что то, что «они там делают, можно четко представить».

«Деятельность миссии Евросоюза в Армении не приветствуется», — добавил Ушаков.

Он подчеркнул, что также участники переговорного процесса между Баку и Ереваном не приветствуют попытки Запада вклиниться в работу над мирным договором и региональные дела.