Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал миграционную политику в России. Он указал на ее ужесточение и признался, что ряд принимаемых по отношению к мигрантам мер разочаровывают его.

По мнению Кадырова, в сложившейся ситуации виноваты не приезжие, а те, кто должен был заниматься контролем. Он также усомнился, что массовые выдворения улучшат ситуацию.

Кадыров посчитал, что мигрантов подвергают «беспорядочной инквизиции»

Глава Чечни призвал менять миграционную политику «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных». «Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — указал он.

Кадыров заявил, что проблему не решить массовым выдворением мигрантов, к тому же она возникла не по их вине.

«Здесь корень в причине безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы. Вот только не было практически никакого контроля», — возмутился он.

Глава Чечни также напомнил, что разжигание в обществе ненависти к мигрантам лишь усугубит ситуацию, и призвал наладить грамотную систему контроля.

«Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями», — добавил он. «Призываю оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса»

Кадыров заметил, что законопослушных мигрантов намного больше, чем нарушителей закона, и если «прогнать» находящихся в России сейчас, то нет гарантий, что другие будут лучше.

В правительстве заявили, что нелегальной миграции больше не будет

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции — работа с трудовыми ресурсами продолжится, поскольку это необходимо, но легально.

Хуснуллин отметил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу и обозначить действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран.

«Чтобы мы понимали, кто приезжает, как приезжает, чтобы мы оказывали содействие», — объяснил он.

Между тем премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в Душанбе обеспокоены растущими случаями недопуска, запрета на въезд и депортации граждан Таджикистана. Он добавил, что у него имеются сведения о постоянных задержаниях на несколько суток граждан Таджикистана при их въезде в Россию.

Путин говорил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

В июне президент страны Владимир Путин признавался, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Путин напомнил, что раньше вопросами приезжих занималась Федеральная миграционная служба, которую в результате «погрузили в МВД по соображениям вопросов безопасности». По словам главы государства, большой вопрос, насколько эффективно показало себя это решение.