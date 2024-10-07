Песков рассказал, как в АП поздравили Путина с днем рождения

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как сотрудники Администрации президента поздравили российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его словам, чиновники, по традиции, подарили Путину открытку «с самыми лучшими человеческими пожеланиями».

Ранее Песков сообщил, что президент проведет свой день рождения в работе. В первой половине дня у Путина запланированы закрытые встречи, а во второй — ожидается международный телефонный разговор.

Как пройдет день рождения президента РФ

Вечером, пояснил пресс-секретарь, российский лидер встретится в неформальной обстановке с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в завтрашнем Совете глав государств СНГ.