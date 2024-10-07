Захарова прокомментировала возвращение посла из США в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение российского посла в США Анатолия Антонова, заявив, что скоро будет подписан соответствующий указ президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский посол в США Анатолий Антонов завершил свою командировку в начале октября. Он возглавлял российское посольство в Штатах с августа 2017 года.

В Кремле прокомментировали завершение миссии посла в США Антонова

Ранее Антонов работал в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД. Также он был заместителем министров обороны и иностранных дел РФ. Кто будет назначен новым послом в США, власти пока не объявляли.

«Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента», - так Захарова прокомментировала возвращение посла.

Представитель МИД подчеркнула, что комментарии по таким вопросам - «прерогатива администрации президента».