В СВР раскрыли планы Запада на ВСУ после завершения конфликта

Запад намерен в дальнейшем использовать уцелевших на Украине боевиков-террористов для дестабилизации Евразии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона", - сообщил он на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

Глава СВР указал на то, что с июля 2024 года на базе ВС США Эт-Танф размещена группа офицеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые прорабатывают варианты террористических атак на российские военные объекты и военнослужащих в Сирии. По его словам, 24 сентября 2024 года была осуществлена попытка массированной атаки с использованием дронов, снаряженных мощными взрывными устройствами, на корабли, суда снабжения и инфраструктуру пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе. "Все цели успешно ликвидированы нашими средствами ПВО", - отметил он.