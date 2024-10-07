В СВР раскрыли планы Запада на ВСУ после завершения конфликта

Запад намерен в дальнейшем использовать уцелевших на Украине боевиков-террористов для дестабилизации Евразии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона", - сообщил он на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.
Глава СВР указал на то, что с июля 2024 года на базе ВС США Эт-Танф размещена группа офицеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые прорабатывают варианты террористических атак на российские военные объекты и военнослужащих в Сирии. По его словам, 24 сентября 2024 года была осуществлена попытка массированной атаки с использованием дронов, снаряженных мощными взрывными устройствами, на корабли, суда снабжения и инфраструктуру пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Тартусе. "Все цели успешно ликвидированы нашими средствами ПВО", - отметил он.
"Переговоры сторон [по вербовке для Украины боевиков-террористов] проходят при содействии спецслужб США и Великобритании при молчаливом одобрении турецкой оккупационной администрации в Идлибе, - подчеркнул Нарышкин. - В качестве платы за боевиков представители киевского режима поставляют контрагентам беспилотные летательные аппараты ударного и разведывательного назначения, боеприпасы, специальное оборудование и военную амуницию, а также организуют в идлибской зоне деэскалации курсы подготовки операторов беспилотников, в том числе дронов-камикадзе".