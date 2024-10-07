Лавров назвал игрой с огнем беседы Запада об ударах ВСУ по России

Разговоры об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием вглубь территории России - игра с огнем, она может иметь опасные последствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ТАСС

«Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая «игра с огем» может иметь опасные последствия», — сказал он. RT на русском

Министр добавил, что Москва понимает, что «восстановление мира в планы противника не входит», а Владимир Зеленский не отменил указ, запрещающий переговоры с Россией. Лавров отметил, что США и союзники Вашингтона по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку для продолжения боевых действий. Газета.Ru