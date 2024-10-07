Лукашенко встретили в Москве со словами «Ваше превосходительство»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву на заседание Совета глав государств — участников СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Lenta.ru

В московском аэропорту Лукашенко встречала делегация российского правительства. Один из членов делегации обратился к белорусскому лидеру как «Ваше превосходительство». Президент был возмущен и попросил не обращаться к нему подобным образом. Вечерняя Москва

В рамках визита у главы Белоруссии запланированы встречи с лидерами стран — участниц СНГ. На них обсудят вопросы безопасности и высоких технологий. Газета.Ru