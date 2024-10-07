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Депутат Заварзин назвал освобождение Курской области от ВСУ делом времени

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил об очевидности того, что без помощи Запада конфликт на Украине быстро завершится.

В Госдуме оценили слова Борреля о завершении конфликта на Украине за 15 дней
© РИА Новости

Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова Жозепа Борреля о том, что без поддержки союзников боевые действия на Украине завершились бы за 15 дней.

«Я говорю, как военный человек, любые снабжения, которые дают — ни к чему положительному для Украины и для Запада не приведут. Все будет уничтожено и все закончено. Единственное, конечно, там сейчас идут перипетии по поводу применения дальнобойных средств. Ответ уже президент сказал — мы изменили позицию в доктрине по применению ядерного оружия», — сказал Заварзин.

Он отметил, что людские ресурсы на Украине исчерпаны, что доказывает ситуация в Курской области, где на стороне ВСУ воюют наемники из ближнего и дальнего зарубежья. Депутат подчеркнул, что они планомерно уничтожаются ВС РФ, а Курская область будет освобождена. Это дело времени, сказал Заварзин.

Боррель предсказал конец конфликта на Украине через 15 дней без поддержки Запада

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие люди хотят скорейшего завершения конфликта, однако если Запад перестанет помогать Киеву, через 15 дней противостояние закончится и Владимир Путин достигнет своих целей.

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