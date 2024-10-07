Захарова прокомментировала хакерскую атаку на ВГТРК

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кибератака на сервисы ВГТРК была частью гибридной войны, и пообещала обсудить случившееся в ООН и ЮНЕСКО. Об этом сообщают «Известия».

7 октября ВГТРК сообщила о «беспрецедентной» хакерской атаке на свои сервисы. При этом в компании подчеркнули, что существенного вреда ее работе нанесено не было. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, «всё работает в штатном режиме», подчеркивали представители ВГТРК.

«Те, кто за этим стоит - а мы понимаем, что это часть гибридной войны - блокируют работу медиасообщества», - так это прокомментировала Захарова.

По ее словам, «все те защитники свободы слова», которые обычно высказываются по любому поводу - «в Госдепартаменте, на Даунинг-стрит, в коллективном Брюсселе» - должны были бы выступить с коллективным обращением о недопустимости подобных атак. Однако этого не произойдет, подчеркнула Захарова.

«Они, уверена, <…> сидят и потирают руки. Российские СМИ давно для них стали объектом настоящего нападения. Мы знаем это, мы противодействуем им. Когда необходимо, принимаем ответные меры», - подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что российские дипломаты вынесут ситуацию с атаками на ВГТРК на все международные площадки, включая ООН и ЮНЕСКО. Она подчеркнула, что участники гибридной войны против России в качестве «объектов своих действий» также рассматривают журналистов, СМИ и общественных деятелей.