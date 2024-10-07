Лавров прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область было реакцией на заявления президента России Владимира Путина о мирном урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу Newsweek, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин в июне выдвинул список условий для начала мирных переговоров, подчеркнув, что делает еще одно предложение Украине и Западу. По словам главы государства, речь шла не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении в случае вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказа Украины от планов по вступлению в НАТО и безъядерного статуса страны.

По словам главы МИД РФ Сергея Лавров, Киев отреагировал на это предложение по мирному урегулированию кризиса 6 августа - вооруженным вторжением в Курскую область.

«Его покровители в лице США и других стран НАТО хотят нанести России «стратегическое поражение». В этих условиях нам не остается ничего иного, как продолжить специальную военную операцию до устранения угроз, исходящих от Украины», - констатировал дипломат.

Он обратил внимание на то, что издержки конфликта наиболее велики именно для украинцев, чье руководство «гонит их, не жалея, на убой».

«Для России речь идет о защите своих людей и жизненных интересов безопасности. В отличие, кстати, от США, где разглагольствуют о каких-то «правилах», «образе жизни» и тому подобном, видимо, плохо понимая, где находится Украина и каковы ставки в этой войне», - заявил Лавров.

Напомним, что процесс мирного урегулирования был начат еще в марте 2022 года. Тогда Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако все было прекращено по инициативе Киева.

Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».