Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин проведет свой день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

В первой половине дня у Путина запланированы закрытые встречи, а во второй — ожидается международный телефонный разговор. Вечером президент встретится в неформальной обстановке с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в завтрашнем Совете глав государств СНГ.

Напомним, что сегодня Путину исполнилось 72 года. Это не первый день рождения, когда президент не прерывает свою работу в праздник. В 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими.