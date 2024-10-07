Песков оценил «немецкий сценарий» урегулирования ситуации на Украине

В опубликованных сообщениях СМИ о «немецком сценарии» урегулирования ситуации на Украине нет какой-либо реалистичной основы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Много сейчас идет публикаций на этот счет <...>. Пока ни под одним из обсуждений нет основы», — сказал он. Газета.Ru

6 октября британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские и западные чиновники все чаще приходят к выводу, что конфликт между Киевом и Москвой можно урегулировать только по «немецкому сценарию». Ura.Ru