В Кремле рассказали, понизила ли Россия уровень отношений с США

Россия не понижала уровень дипломатических отношений с США, завершив миссию посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Нет, разумеется», - ответил представитель Кремля на вопрос, понижен ли уровень дипотношений с Вашингтоном. «Посол будет своевременно назначен», - добавил Песков. ТАСС

Он отметил, что на данный момент в графике президента Владимира Путина не запланирована встреча с Анатолием Антоновым, который вернулся из Вашингтона в Москву. Ura.Ru