Песков: Путин не любит повышенный интерес к своей семье

Президент России Владимир Путин не любит повышенного внимания к своей семье.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Слушайте, как у любого человека у него есть своя семья, дети и внуки, которые поздравляют его с праздниками. Сам президент не любит повышенного интереса к семье и не считает день рождения и праздники поводом для повышенного внимания к нему, а не к работе», — сказал представитель Кремля.

7 октября Путин отмечает 72-й день рождения. Президент России проведет его в рабочей обстановке. В Москве российский лидер встретится с коллегами из стран СНГ на заседании совета глав организации и проведет ряд других рабочих встреч.

Главу государства уже поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава столицы отметил любовь президента к стране и вклад в ее развитие. Он пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и «реализации всего задуманного на благо Отечества».