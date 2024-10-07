Российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), выполнят все поставленные задачи, добившись полной победы над нацистским режимом. В своих поздравлениях российскому лидеру Владимиру Путину, предоставленных ТАСС "Народным фронтом", военные отметили, что благодаря Путину российские флаг, герб и традиции еще много веков будут объединять народ РФ.

7 октября российскому президенту исполнилось 72 года. В поздравлениях главе государства российские военные отметили, что он сделал многое для страны.

"Благодаря вам стало гордо звучать - Россия. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, нескончаемых запасов энергии. Чтобы вас всегда окружали единомышленники, готовые помочь в решении самых важных государственных задач. Мы готовы выполнить любые ваши приказы, и все ваши задачи, и нашу миссию до полной победы над нацистским режимом. Мы вас не подведем. Слава России. Победа будет за нами!" - поздравили президента военнослужащие из 1096-го зенитного ракетного полка, находящегося в зоне проведения СВО.

Также с 72-летием Путина поздравили бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады.

"В этот особенный как для вас, так и для всей страны день мы желаем вам здоровья и долголетия. Благодаря вам российский флаг, герб и традиции еще много веков будут объединять наши народы, и под этой эгидой мы будем процветать. Спасибо вам за то, что полностью посвятили себя нашей Родине. Мы гордимся и вдохновляемся вами <...>. Мы гордимся Россией и нашим президентом", - заявили бойцы.

Без добрых слов в честь российского лидера не обошлись военнослужащие из 6-го гвардейского танкового полка.

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