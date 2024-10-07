Российские знаменитости поздравили Путина с 72-летием

Российские деятели культуры и спорта пожелали Владимиру Путину в его день рождения долгих лет в здравии, самых верных друзей и коллег рядом. Они отметили, что за годы его руководства страной, Россия добилась выдающихся достижений, среди которых проведение Олимпийских игр в Сочи и воссоединение с Крымом. Поздравления предоставили ТАСС в Народном фронте.

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7 октября российскому лидеру исполнилось 72 года, представители объединения "Команда Путина" Народного фронта поздравили его с праздником. По мнению олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой, за годы правления Путина Россия достигла выдающихся результатов по всем направлениям.

"Отдельно хочется отметить зимние Олимпийские игры [в Сочи], возвращение Крыма, Год семьи, в котором мы живем сегодня <...>. Спасибо вам, что вы являетесь нашим лидером, нашим президентом. Крепкого вам здоровья и много сил", - поблагодарила президента Киселева.

Народный артист РФ Дмитрий Певцов пожелал президенту сил и вдохновения.

"Я об этом говорил много раз, повторюсь и еще раз, считаю, что наша великая страна последние 20 лет руководима великим политическим деятелем. Равной вам политической фигуры сейчас во всем мире нет! Владимир Владимирович, многих и благих вам лет! Храни вас Господь!" - отметил он.

Боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон также не остался в стороне, отметив, что Путина поддерживает вся страна.

"Владимир Владимирович, здоровья и счастья [вам]. Я поддерживаю вас. Россия поддерживает вас, и Уфа поддерживает вас. Почему? Потому что вы любите Россию, и Россия и я любим вас за это", - поздравил главу государства Монсон.

Певец Джанго (Алексей Поддубный) в своем поздравлении заявил, что народ РФ безгранично доверяет Путину и российский лидер полностью оправдывает это доверие. Его коллеги по культурной деятельности, актеры Михаил Мамаев и Яна Поплавская пожелали Путину трезвости мысли и долгих лет жизни в здравии.