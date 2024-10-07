Володин: Путин делает все для укрепления и защиты независимости России

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, отметив, что глава государства делает всё для укрепления и защиты независимости страны, а также повышения качества жизни людей.

По его словам, с Путиным Россия прошла непростой путь возрождения и обретения суверенитета после распада Советского Союза и проблемных 90-х.

«Сегодня Россия — сильная и суверенная держава», — подчеркнул Володин.

Также он добавил, что Россия развивается и уверенно движется вперёд с Путиным, а он, опираясь на поддержку россиян, «отстаивает и защищает интересы страны и народа».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения Путина, отметив, что в республике глубоко признательны президенту за помощь в достижении мира и стабильности в регионе.

Также поступала информация, что на улицах Италии появились листовки с поздравлениями Путину с днём рождения.