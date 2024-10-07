Предупреждения Москвы о последствиях действий Североатлантического альянса с трудом доходят до Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

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По ее словам, НАТО давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с РФ, это может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями, о чем российская делегация предупреждает на международных дипломатических площадках. Уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы задачи для военных, а также прорабатываются логистические маршруты переброски войск и вооружений на «восточный фланг», через Атлантику.

«В этих условиях корректировки, которые будут вноситься в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, можно и нужно считать определенным сигналом недружественным странам», — указала дипломат.

Кроме того, НАТО предпринимает провокационные шаги на Украине, а члены блока, в особенности Франция, обсуждают возможную отправку войск в страну.