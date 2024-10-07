Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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Лукашенко подчеркнул, что он «высоко ценит последовательную и твердую позицию российского президента, его стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений».

— Уверен, сообща нам удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что «личная ответственность за судьбу народа и Отчизны» Путина стала залогом укрепления государственности и суверенитета страны.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также поздравил с днем рождения Путина, отметив, что в регионе глубоко признательны ему за помощь в достижении мира и стабильности.

Баннер с поздравительным посланием Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения разместили на улице итальянского города Турина. Об этом 6 октября сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на день рождения. По его словам, ничего праздничного не будет. Свой день рождения российский лидер проведет на работе. В этот день было запланировано собрание глав государств СНГ для переговоров.

Владимир Путин 7 октября 2024 года отмечает 72-летие.