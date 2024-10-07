Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув, что в Минске высоко ценят его позицию о развитии белорусско-российских отношений. Об этом сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

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«Ваши глубокое понимание исторической миссии России, личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом укрепления ее государственности и суверенитета, наращивания социально-экономического потенциала и международного авторитета», - говорится в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии высоко ценят «последовательную твердую позицию» Путина и его принципиальный настрой на дальнейшее развитие отношений двух государств, и уверены, что «удастся открыть новые горизонты и наметить перспективные направления сотрудничества».

Также президент Белоруссии пожелал Владимиру Путину «доброго здоровья и долголетия, счастья и успехов в государственной деятельности».

Сегодня Владимиру Путину исполнилось 72 года. Российский лидер ранее заявил, что 7 октября для него будет рабочим днем. В первую половину дня он проведет закрытые для репортеров встречи, а вечером в Москву приедут лидеры стран СНГ для участия в саммите Содружества.