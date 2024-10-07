Кадыров: Чечня признательна Путину за помощь в достижении мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина, отметив, что в республике глубоко признательны президенту за помощь в достижении мира и стабильности в регионе.

«Сегодня наш родной край демонстрирует примеры успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны. Мы смогли достичь таких высот благодаря личному вкладу Владимира Владимировича. Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Также глава региона отметил, что под руководством Путина Россия смогла не только преодолеть кризис 90-х, но и занять достойное место на мировой арене.

Ранее сообщалось, что Путин свой день рождения, 7 октября, встретит в рабочей обстановке — увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.

Также поступала информация, что на улицах Италии появились листовки с поздравлениями Путину с днём рождения.

Российскому президенту исполняется 72 года 7 октября.