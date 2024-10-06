Политолог раскрыл четыре основные цели Путина на Украине

Западные эксперты определили несколько целей и стратегий российского президента Владимира Путина на Украине, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. В частности, они предполагают, что ВС РФ намерены отодвинуть фронт от крупных городов.

[От] Донецка прежде всего и от стратегической дороги в Крым. После этого остановиться и подписать перемирие, — отметил Марков.

Вторым вариантом, по его словам, будет установка контроля над всеми четырьмя новыми регионами России. После этого якобы будут подписаны мирные соглашения. Третья стратегия, по мнению западных экспертов, предполагает взятие всего левого берега Днепра и юго-восточной части страны, включая Одессу и Харьков. Последним, четвертым, пунктом Марков назвал взятие всей центральной Украины.