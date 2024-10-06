Мирошник объяснил, почему порты под Одессой должны остановить работу

Порты Одесской области служат хабами, которые снабжают ВСУ западным оружием и боеприпасами. Поэтому их работу требуется остановить. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник прокомментировал в своем Telegram-канале ракетный удар по месту разгрузки судна с боеприпасами в Одесской области. Он отметил, что местные порты превратились в основные ворота, через которые Запад снабжает ВСУ вооружениями, горючим и техникой.

«Очень хочется чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи, просто перестали работать. Совсем перестали!» — написал Мирошник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ликвидировал боеприпасы, разгружаемые в порту Южный, в 30 км от Одессы.

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Вооружения доставил контейнеровоз из Европы. На опубликованных военными кадрах видны детонация боеприпасов и горящее судно.

«Южный» — один из самых глубоководных портов Украины, доставшийся ей по наследству от СССР. Он заработал в 1978 году. Сейчас здесь около 30 причалов глубиной 14 — 18 метров, что позволяет принимать и разгружать суда с тяжелым грузом.