В МИД РФ дали прогноз по выборам на Украине

Выборы на Украине вряд ли пройдут раньше весны, и в любом случае будут не более, чем имитацией. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может инициировать проведение выборов, только если будет уверен, что сможет в них победить.

"При этом очевидно, что победные для себя, но честные и полноценные выборы провести он не в состоянии, и не только из-за военной обстановки, но и из-за сильно просевшего собственного рейтинга", - сказал Мирошник.

На его взгляд, для гипотетических выборов, которые бы устраивали Зеленского, тому необходимо "зачистить поляну", что он частично сделал, отослав в Лондон бывшего главкома ВС Украины Валерия Залужного и поставив под вопрос дальнейшее присутствие в политическом поле начальника ГУР Кирилла Буданова. И украинскому президенту крайне нужно, пользуясь военными условиями, выдумать способ манипулятивного проведения выборов, где можно подкорректировать результат в своих интересах, например, через интернет-голосование.

"В общем, Зеленскому нужна имитация выборов, где результат был бы изначально запрограммирован. Однако раньше весны, даже этот манипулятивный процесс вряд ли будет запущен", - пояснил дипломат.

Слухи о возможной отставке Буданова стали распространяться с конца сентября. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в военном ведомстве информировало, что министр обороны Украины Рустем Умеров без согласования с Будановым уволил его заместителей Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. В то же время, по версии некоторых украинских СМИ, причиной скорой отставки Буданова могли стать его противоречия с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, так как руководитель ГУР остается одним из немногих альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

Слухи о подготовке к выборам на Украине

30 сентября депутат Верховной рады Оксана Савчук обратила внимание, что Центризбирком Украины недавно издал постановление по упорядочиванию избирательных участков, что может свидетельствовать о начале подготовки к выборам. Впоследствии часть экспертов заявили, что это всего лишь рутинная работа ведомства, однако вопрос о возможности проведения голосования возник вновь.

После того как прошли все сроки проведения парламентских и президентских выборов, на невозможности организации которых в условиях продолжающегося конфликта настаивают власти Украины, казалось, что эта тема отошла на второй план. Однако 19 сентября агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники написало, что Вашингтон "прямо говорит" Киеву о необходимости готовиться к выборам в следующем году, возможно, уже в конце следующей весны.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал российский лидер, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".