Посольство РФ отреагировало на призыв повреждать автомобили российских дипломатов

Посольство России в Хельсинки прокомментировало распространяющиеся в Финляндии призывы повреждать служебные автомобили российских дипломатов. Подстрекательством к вандализму занялись в соцсетях сотрудники ведущего финляндского исследовательского центра в сфере международных отношений.

Дипломаты обратили внимание на размещенную 4 октября в соцсети X публикацию одного из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Ч.Салониуса-Пастернака.

Он открыто призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. К своему посту он приложил видеоизображение одного из автомобилей дипмиссии РФ.

В посольстве отметили, что сотрудники Внешнеполитического института и раньше пытались разжигать русофобские настроения и военный психоз. Однако сейчас они переходят все границы, призывая к «банальному вандализму и нарушению Венской конвенции и законов Финляндии».

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины И.Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это — её черные страницы», — заявили в российском посольстве.

Там отметили, что это далеко не рядовой случай. Внешнеполитический институт считается ведущим национальным исследовательским центром в сфере международных отношений и работает под патронажем парламента и МИД Финляндии.