© Пресс-служба Посольства России в США

Бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети X прокомментировал завершение командировки посла России в США Анатолия Антонова.

Ранее в МИД России сообщили, что российский дипломат завершил командировку и отправился в Москву спецбортом.

«Когда мы встречались в последний раз, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне», — отметил Риттер.

По его оценке, то, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку дружбы посла Антонова, является «одной из величайших трагедий нашего времени».

«За нами не заржавеет». Рябков — об ответе Москвы на ядерные испытания США

Напомним, что Анатолий Антонов в 2011-2016 годах занимал пост заместителя министра обороны, а с 2016 по 2017 год — должность замглавы МИД. В 2017 году он был назначен послом России в США.