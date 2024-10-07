Путин неформально пообщается с лидерами СНГ

Президент РФ Владимир Путин 7 октября вечером - в свой день рождения - неформально пообщается с главами государств СНГ, а на 8 октября запланирован официальный саммит содружества, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вечером у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ, которые прибудут на тот момент в Москву для участия в завтрашнем СГГ (Совете глав государств СНГ - прим. ТАСС)", - сказал представитель Кремля.

Также, добавил Песков, у президента на сегодня намечены рабочие встречи закрытого характера и международный звонок.