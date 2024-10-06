В Крыму рассказали о шансах разрешить украинский конфликт

Предстоящие выборы президента США могут помочь Западу найти реальные подходы к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад», — сказал Константинов.

По его словам, это не шанс на достижение мира, а только начало поиска подходов к нему. У будущих лидеров США нет личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, в отличие от семейства нынешнего президента Джо Байдена.

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Глава парламента Крыма предположил, что у Трампа есть желание «все это завершить» и ему украинский конфликт не нужен. Однако «если в Белый дом въедет не он», кризис продолжится.

Константинов также предупредил, что необходимо быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага, нередко она направлена на то, чтобы «усыпить нашу бдительность».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Американцы будут выбирать между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим вице-президентом Камалой Харрис.

Ранее Илон Маск обрисовал будущее США, если Трамп проиграет на предстоящих выборах.