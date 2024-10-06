Посол Анатолий Антонов вернулся в Москву из США

В Москве во «Внуково 2» на фоне сообщений о завершении командировки посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова сел спецборт. Об этом пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, ранее в МИД РФ подтвердили завершение командировки главы дипмиссии, а также то, что ожидается вылет дипломата спецрейсом в Москву.

Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США

«Посол Антонов завершает свою командировку», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что Антонов был назначен послом в США в 2017 году, с 2011 по 2016 год он занимал пост заместителя министра обороны РФ, а с 2016 по 2017 год — пост заместителя министра иностранных дел.