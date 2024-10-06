Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал семь ключевых событий недели в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила сбросить бомбу на Лондон.

«Правильно, конечно, но решать вопрос надо в корне и сразу потопить проклятый остров англосаксонских псов», — уточнил Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что «желавший смерти России президент несуществующей страны «Латвии» Эдгарс Ринкевичс сломал руку. Он выразил сожаление, что глава прибалтийской республики не сломал шею.

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«Свиномузыкальный киевский паяц [Владимир Зеленский] заявил, что в скором времени «будет особый Рамштайн». Неужели он сменит на сцене [певца] Тилля Линдеманна и наконец вернётся к фаллическому пианино?», — задал риторический вопрос Медведев.

Политик также выразил сожаление, что 45-й президент США Дональд Трамп, постоянно заявляющий, что если бы его выбрали вместо действующего американского лидера Джо Байдена, то он избежал бы конфликта на Украине и войны на Ближнем Востоке, не был «вождём, фараоном, шахом, каганом, султаном, князем, королём, царём, президентом повсюду» в последние 10 тысяч лет.

Зампред Совбеза предупредил, что идея киевских политиков о перенесении военных действий в Белоруссию приведет к тому, что Минск получит «полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО».

По его данным, Volkswagen сообщил о закрытии заводов в Германии. Он отметил, что после «мирной кончины» предприятий Mercedes и BMW «круг замкнется».

Кроме того, Медведев на фоне истории с генсеком ООН выступил с инициативой об объявлении нежелательными всех руководителей недружественных стран и международных организаций.