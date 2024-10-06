МИД России оценил слушания в Гааге по Керченскому проливу

Слушания в Международном арбитражном суде в Гааге о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин. Разбирательства инициировала Украина, передает РИА Новости.

Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы, — подчеркнул Кузьмин.

Ранее посол подчеркнул, что Россия требует от Международного арбитражного суда в Гааге отклонить все требования Украины о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. По его словам, эта акватория является внутренними водами страны и потому иск Киева не подпадает под юрисдикцию арбитража. Украина, в свою очередь, указывает на предполагаемые несоблюдения Россией экологических стандартов при прокладке подводных трубопроводов и кабелей, а также во время строительства Крымского моста.

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Кроме того, начальник отдела правового департамента МИД РФ Константин Косоруков отмечал, что Украина оказывает давление на представителей России в Гааге, где проходил судебный процесс по иску Киева. По его словам, для этого украинская делегация вносила россиян в черные списки, например в «Миротворце». Дипломат указал на возможность их включения в списки СБУ и запросы о выдаче.