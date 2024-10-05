ООН восстановила статус аккредитации корреспонденту ВГТРК

Корреспондент ВГТРК Валентин Богданов сообщил о восстановлении статуса своей аккредитации при ООН, который был понижен после попытки задать вопрос главе МИД Германии Анналене Бербок на полях Генассамблеи ООН.

"Ооновцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал! Здесь в Нью-Йорке, в Москве и по всему миру", - написал он в своем Telegram-канале.

В конце сентября Богданов на полях общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН попытался задать Бербок вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине, однако его оттолкнули представители делегации Германии. После произошедшего Богданову и его оператору Ивану Уткину понизили статус аккредитации при Организации Объединенных Наций.

Постпредство РФ в связи с инцидентом направило в секретариат ООН ноту с требованием оценить действия ФРГ против российского журналиста. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя связался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и потребовал немедленно вернуть Богданову право на допуск в штаб-квартиру организации.