Антонов завершил работу в качестве посла РФ в США

Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и в ближайшие часы возвращается в Москву. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне.

"Сегодня в 15:00 (по местному времени, 22:00 мск - прим. ТАСС) самолет [с Анатолием Антоновым на борту] вылетает", - заявили в дипломатическом представительстве.

Посол Антонов прибыл в столицу США 31 августа 2017 года.

Анатолий Антонов родился в 1955 году, в 1978 году окончил МГИМО. В 2004-2011 годах он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России. С 2011 по 2016 год Антонов занимал должность заместителя министра обороны России. В декабре 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел России.

Посол Антонов сообщил об угрозах расправой в его адрес в США

Антонов руководил работой российского посольства в США в сложнейший период в истории отношений Москвы и Вашингтона. Последние годы характеризуются едва ли не беспрецедентным обострением двусторонних связей по вине Соединенных Штатов, последовательно проводящих антироссийский курс и применяющих санкции и другие всевозможные рестрикции в отношении Москвы, а также накачивающих оружием нынешние власти в Киеве. При этом Вашингтон также последовательно вводит различные ограничения против российских дипломатов, работающих в США. В 2017 году США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, а в 2018-м - в Сиэтле.