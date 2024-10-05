Пушков оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Любая формула вступления Украины в НАТО напрямую зависит от прекращения военных действий, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, оценивая перспективы данного вопроса.

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По его словам, альянс ищет формулу приема Украины без территорий, ставших частью России. Однако прежде не было такого прецедента, чтобы вступающая в НАТО страна находилась в тот момент в состоянии войны с другим государством. Украина же активно воюет с Россией, вследствие чего альянс фактически получает крупный военный конфликт в зоне своего действия. Вряд ли прецедент будет создан в случае с Украиной, уверен сенатор.

При этом, отметил он, НАТО не может без России решить проблему прекращения огня, а Москва допускает переговоры, но при исключении членства Украины в НАТО.

«Здесь позиции России и Запада несовместимы. Западу придется либо принимать в свой состав воюющую Украину со всеми вытекающими последствиями, либо отказываться от ее приема с целью создания гипотетической возможности для переговоров, что ударило бы по заявленным целям НАТО», — полагает Пушков.

Он указал, что в НАТО не хотят делать ни того, ни другого, вследствие чего пока речь идет лишь об обсуждении вопроса.

Ранее 5 октября Financial Times (FT) от неназванных источников в дипломатических кругах сообщила, что Украина обсуждает с союзниками перспективы территориальных уступок России и признание потери Донбасса в обмен на получение членства в НАТО и, как следствие, гарантии безопасности.