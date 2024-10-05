Кадырова наградили знаком почетного строителя России

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком "Почетный строитель России" за многолетний труд и заслуги в области строительства. Награду ему вручил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на открытии жилого комплекса в Грозном, передает корреспондент ТАСС.

"Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тыс. кв. м жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров. Строительство этого жилого комплекса - один из важных этапов федерального проекта по расселению из аварийного жилья", - отметил Кадыров в своем выступлении.

Многоквартирный дом, который открыли в день 206-летия чеченской столицы, включает в себя более 700 квартир. Он предназначен для переселения граждан из аварийного жилья и оползневых зон, а также обеспечения жильем детей-сирот.

"Это всегда волнующее событие, когда получаешь ключи от квартиры. Я хочу в первую очередь поздравить тех, кто будет жить в этом прекрасном микрорайоне. Все это делается благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" появляются такие замечательные пространства", - отметил Файзуллин.

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложена русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.