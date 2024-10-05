Появились подробности разговора Путина и Рахмона

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения, а также обсудил подготовку к скорому саммиту СНГ в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с днем рождения. Затронут ряд практических вопросов в связи с предстоящим в Москве 8 октября заседанием Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, президенту Таджикистана также направлена поздравительная телеграмма.