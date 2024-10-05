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«За нами не заржавеет». Рябков — об ответе Москвы на ядерные испытания США

Россия ответит зеркально в случае, если Соединенные Штаты начнут процессы по возобновлению ядерных испытаний, предупредил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом пишет RT.

«За нами не заржавеет». Рябков — об ответе Москвы на ядерные испытания США
© РИА Новости

Накануне замглавы МИД рассказал, что Россия отслеживает реакцию Запада на изменения в ядерной политике.

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«За нами не заржавеет. Россия сразу же ответит зеркально», — пояснил Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что корректировка ядерной доктрины страны является зеркальным ответом на действия Запада.