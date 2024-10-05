«За нами не заржавеет». Рябков — об ответе Москвы на ядерные испытания США

Россия ответит зеркально в случае, если Соединенные Штаты начнут процессы по возобновлению ядерных испытаний, предупредил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом пишет RT.

Накануне замглавы МИД рассказал, что Россия отслеживает реакцию Запада на изменения в ядерной политике.

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«За нами не заржавеет. Россия сразу же ответит зеркально», — пояснил Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что корректировка ядерной доктрины страны является зеркальным ответом на действия Запада.