Матвиенко назвала серьезную угрозу для системы образования

Оскорбление и травля учителей учениками и родителями — угроза для отечественной образовательной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Она считает, что приход в школы ветеранов специальной военной операции поможет повысить статус педагога. Спикер считает, что часто учителя стали подвергаться оскорблениям, травле со стороны учеников и их родителей. Подрыв авторитета педагога ставит крест на всем воспитательном процессе, порождает у несовершеннолетних чувство вседозволенности, безнаказанности, безответственности.

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По мнению Матвиенко, одна из основных причин подобной ситуации в том, что на определенном этапе в России преобладало в корне неправильное отношение к труду педагогов «как к деятельности по оказанию образовательных услуг». Она указала, что ветераны «спецоперации станут для молодежи мерилом нравственности, образцом для подражания, как когда-то были ветераны Великой Отечественной».

Отмечается, что законодатели много сделали для исправления ситуации, в том числе с 1 сентября заработали поправки в закон «Об образовании», которые закрепляют особый статус педагогов, обоснованный общественной значимостью их труда. Закон вводит право учителя на уважение человеческого и профессионального достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

Спикер выразила уверенность в том, что государство «не снимет фокус внимания со всех вопросов, касающихся статуса и положения педагога в обществе», они будут обязательно решены.