Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя.

Глава государства отметил, что этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов.

"Вы избрали для себя непростую, очень ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя своим ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надёжной опорой во взрослой жизни", - говорится в видеообращении президента, опубликованном Кремлем.

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Путин также подчеркнул, что учительский труд вызывает особое уважение, а Россия всегда славилась сильной педагогической школой.

"Люди самых разных возрастов и профессий с теплотой и признательностью вспоминают своих учителей, наставников, их душевное участие в нашей судьбе. И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков ещё, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность", - сказал российский лидер, добавив, что преемственность поколений и приумножение традиций позволяют развивать на суверенной основе систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы.

Глава государства также отметил, что в стране системно развивается инфраструктура и обновляются образовательные программы для получения школьниками знаний, востребованных в динамичном, высокотехнологичном мире. Наряду с этим Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов и максимально широкого применения передовых практик и методик.

Напомним, накануне Владимир Путин пообщался с учителями и воспитателями - финалистами конкурсов 2024 года "Учитель года", "Воспитатель года", "Директор года", "Первый учитель" и телешоу "Классная тема!". В ходе встречи президент поддержал создание единого образовательного пространства, которое должно отвечать требованиям XXI века и целям развития, стоящими перед государством.