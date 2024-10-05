Антонов назвал бесперспективным западный «проект Украина»

Западный "проект Украина" бесперспективен и наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба диппредставительства.

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"Для нас очевидно, что враг будет разбит и победа будет за Россией. Западный "проект Украина" - бесперспективен и лишь наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности", - заявил Антонов.

Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

Посол подчеркнул, что "взятие Угледара - впечатляющая победа российского духа и мощи наших вооружений".