Антонов назвал бесперспективным западный «проект Украина»

Западный "проект Украина" бесперспективен и наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба диппредставительства.
"Для нас очевидно, что враг будет разбит и победа будет за Россией. Западный "проект Украина" - бесперспективен и лишь наносит смертельный удар по столь нужной всем международной безопасности", - заявил Антонов.
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Посол подчеркнул, что "взятие Угледара - впечатляющая победа российского духа и мощи наших вооружений".
"Сделан очередной важный шаг для реализации специальной военной операции. Не за горами и другие успехи. Тем более, что фронт трещит и уверенно продвигается на Запад", - отметил дипломат.